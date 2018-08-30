Новости версия для печати В преддверии Дня знаний сотрудники Госавтоинспекции проводят акцию «Внимание! Дети!» В ГИБДД утверждают, залог безопасного пути в школу и обратно – знание не только маршрута, но и правил поведения на дороге.



Поэтому уже в первые дни учебного года полицейские посетят все школы, проведут беседы, мастер-классы и в игровой форме расскажут ребятам об основах ПДД. А с 1 по 10 сентября на пешеходных переходах вблизи школ и детских садов будут дежурить сотрудники полиции.





Надежда Невматулина

30 августа 2018 года







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