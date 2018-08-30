Сегодня «Молодёжка ОНФ» отмечает свой день рождения

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четверг
30.08.2018
15:36:51
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Сегодня «Молодёжка ОНФ» отмечает свой день рожденияК Всероссийской акции присоединился и Орёл.
Не принимать, а дарить подарки решила «Молодёжка». Ромашки – символы радости и доброты. И эти цветы активисты ОНФ будут дарить прохожим в скверах и парках. А также навестят пожилых людей. В гости придут не с пустыми руками: вручат им цветы и открытки.
Старт новому направлению Общероссийского Народного фронта – «Молодёжке» был дан в августе 2017 года. Это народная команда, и она творит добрые дела по всей стране. Их задача – собрать социально значимые инициативы и воплотить их в жизнь.
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