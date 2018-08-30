Новости версия для печати Два - по рублю Объекты культурного наследия Орла мэрия предлагает в аренду по льготной цене.



До 15 сентября будет размещен электронный аукцион на право аренды двух «культурных» объектов. Это так называемый «Дом Лобановых» на ул. Старо-Московской и особняк 19-го века (Гагарина, 28). Дома сдадут в аренду на семь лет за один рубль в год. Но с обременением – разработать проект и отремонтировать здание в соответствии с требованиями закона в сфере охраны объектов культурного наследия.



Разрабатывается документация ещё на девять исторических зданий по улицам Карачевской, Салтыкова-Щедрина, Московской и других.





Надежда Невматулина

30 августа 2018 года







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