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В поселке Шаблыкино Орловской области открыли многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс

Спортивный комплекс рассчитан на 80 человек. Он оснащен футбольным полем, волейбольной площадкой и хоккейным кортом, который в летнее время может использоваться как баскетбольная площадка. Комплекс оборудован всем необходимым спортивным инвентарём. Стоимость площадки - 7,5 млн рублей, сообщает пресс-служба губернатора Орловской области.

Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков отметил, что по поручению Президента РФ Владимира Путина в России идет масштабная кампания, направленная на развитие физической культуры и спорта. В её рамках в Орловской области успешно реализуется программа по созданию в сельских школах условий для занятия физической культурой и спортом. На средства межбюджетного трансферта на общую сумму 89 млн рублей в течение 2018-2019 годов в 11 районах области должны открыться 12 универсальных спортивных площадок.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отметил успехи Орловщины в строительстве спортивных объектов для развития детского спорта в сельских районах и подарил директору школы символический хрустальный футбольный мяч.

Фото пресс-службы Губернатора Орловской области