Новости версия для печати «Мираторг» построит в Орловской области маслоэкстракционный завод Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков и президент ООО «Агропромышленный холдинг «Мираторг» Виктор Линник подписали соглашение о сотрудничестве между правительством Орловской области и АПХ «Мираторг» при реализации инвестиционного проекта по строительству на территории региона маслоэкстракционного завода.



Как сообщает информационный портал Орловской области, подписание соглашения состоялось 29 августа. В планах компании – создать замкнутый комплекс технологических процессов от приёмки сырья до производства и отгрузки готовой продукции. Производственная мощность - переработка 1 200 тонн подсолнечника в сутки. Маслоэкстракционный завод помимо семян подсолнечника будет также перерабатывать другие масленичные культуры: бобы сои и рапс. Количество создаваемых рабочих мест в рамках реализации инвестиционного проекта составит ориентировочно 50. Размер инвестиций составит до 3,6 млрд рублей. Срок реализации инвестиционного проекта - до 2029 года. Проект будет реализован в рамках губернаторской программы «Реальные инвестиции», направленной на поддержку как уже работающих предприятий, так и на привлечение в регион новых компаний.

Фото пресс-службы губернатора Орловской области







Орловское Информбюро

30 августа 2018 года







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