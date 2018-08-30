«Мираторг» построит в Орловской области маслоэкстракционный завод

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«Мираторг» построит в Орловской области маслоэкстракционный заводВрио губернатора Орловской области Андрей Клычков и президент ООО «Агропромышленный холдинг «Мираторг» Виктор Линник подписали соглашение о сотрудничестве между правительством Орловской области и АПХ «Мираторг» при реализации инвестиционного проекта по строительству на территории региона маслоэкстракционного завода.
Как сообщает
информационный портал Орловской области, подписание соглашения состоялось 29 августа.
В планах компании – создать замкнутый комплекс технологических процессов от приёмки сырья до производства и отгрузки готовой продукции.
Производственная мощность - переработка 1 200 тонн подсолнечника в сутки. Маслоэкстракционный завод помимо семян подсолнечника будет также перерабатывать другие масленичные культуры: бобы сои и рапс.
Количество создаваемых рабочих мест в рамках реализации инвестиционного проекта составит ориентировочно 50. Размер инвестиций составит до 3,6 млрд рублей. Срок реализации инвестиционного проекта - до 2029 года.
Проект будет реализован в рамках губернаторской программы «Реальные инвестиции», направленной на поддержку как уже работающих предприятий, так и на привлечение в регион новых компаний.
Фото пресс-службы губернатора Орловской области