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За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 28 ДТП

29 августа в 08:40 водитель, управляя автомобилем «Лада 213100», следовал по ул. Ломоносова и в р-не дома №19 Б по ул.Лескова допустил столкновение с мопедом, который следовал по ул.Лескова со стороны ул.Красноармейская. В результате ДТП водитель мопеда получил телесные повреждения. Не госпитализирован.

29 августа в 13650 водитель, управляя транспортным средством «КамАЗ» на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог автодороги Орел-Тамбов в районе 43 километра и автодороги Змиевка-Богодухово не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем «Фольксваген». В результате ДТП водитель автомобиля «Фольксваген» получил телесные повреждения, госпитализирован.

29 августа в Ливнах в 17:10 водитель, управляя автомобилем «Ниссан Кашкай», выезжая на дорогу с прилегающей территории, не уступил дорогу и допустил столкновение с мотоциклом, который двигался по главной дороге. В результате водитель мотоцикла получил телесные повреждения, госпитализирован в Ливенскую ЦРБ.

29 августа в Ливнах в 23:40 водитель, управляя автомобилем «Лада Веста», совершил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть дороги справа налево вне пешеходного перехода. В результате пешеход получил телесные повреждения, госпитализирован в Ливенскую ЦРБ.

Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области