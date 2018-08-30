Новости версия для печати В преддверии первого сентября дорожная инспекция отдела ГИБДД Орла обследовала дорожную инфраструктуру вблизи учебных заведений Претензий – масса.



Характерный список недочетов инспекторы продемонстрировали нам на примере 15-й школы, что располагается на улице Трудовых Резервов в Советском районе Орла. Елена Щербакова, старший инспектор дорожного надзора ОГИБДД УМВД по г. Орлу: «Практически везде мы выявляем одни и те же нарушения. К примеру, искусственные неровности, выполненные из резинокорда, которые не исправлялись с прошлого года. И, несмотря на то, что мы составляем протоколы и выдаем предписания, ответ один – нет денег. Часто асфальтовое покрытие у школ похоже на лоскутное одеяло – не полностью меняется асфальт, проводится только ямочный ремонт. После ремонт должны быть проведены работы по нанесению дорожной разметки, но практически у всех школ она не обновлена». К длинному списку нарушений инспекторы добавляют пешеходные переходы, которые приводят не на тротуар, а на газон, ограждения, не отвечающие ГОСТу, выведенные из строя дорожные знаки, уличные фонари, которые вместо дороги освещают ночное небо.





Иван Суверин

30 августа 2018 года







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