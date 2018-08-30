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20 талантливых орловских детей 1 сентября не пойдут в школы

Эти подростки своим талантом завоевали право немного продлить себе каникулы. Они смогут отдохнуть на черноморском побережье во время десятой «Артековской смены».

Стоит отметить, что 30 орловских детей в июне уже отдохнули во всероссийском центре «Орлёнок».