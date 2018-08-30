Новости версия для печати 4 сентября «Хор Турецкого» устроит «Праздник Песни» в Орле В рамках 25-летия «Хор Турецкого» создал масштабный проект «Праздник Песни». Хором вместе с музыкальным коллективом под руководством Народного артиста России Михаила Турецкого любимые песни нескольких поколений поёт вся страна. Артисты готовы уступить зрителям свой микрофон.



В Орле народное караоке вместе с «Хором Турецкого» состоится 4 сентября в 19:00 на площади им. Ленина. Вход свободный. В Орле народное караоке вместе с «Хором Турецкого» состоитсяна площади им. Ленина. Вход свободный. В Орловской области мероприятие проходит при поддержке правительства Орловской области и российской государственной корпорации «Ростех». Идея проекта возникла во время творческой встречи с президентом России Владимиром Путиным. Он поддержал проведение «Праздников Песни» во всех регионах России. За 2015-2017 годы было реализовано более 35-ти «Праздников Песни» в России, и 17-ти - в Казахстане, суммарно собрав более 4,5 млн человек. Михаил Турецкий прокомментировал проект: «Я понял, что петь с народом – наша тема! Музыка способна творить чудеса, иногда даже большие, чем всякая полемика. Когда десятки тысяч людей поют в едином порыве – энергетика завораживает, масштаб потрясает!»





Орловское Информбюро

30 августа 2018 года







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