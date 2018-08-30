4 сентября «Хор Турецкого» устроит «Праздник Песни» в Орле

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4 сентября «Хор Турецкого» устроит «Праздник Песни» в ОрлеВ рамках 25-летия «Хор Турецкого» создал масштабный проект «Праздник Песни». Хором вместе с музыкальным коллективом под руководством Народного артиста России Михаила Турецкого любимые песни нескольких поколений поёт вся страна. Артисты готовы уступить зрителям свой микрофон.
В Орле народное караоке вместе с «Хором Турецкого» состоится 4 сентября
в 19:00
на площади им. Ленина. Вход свободный.
В Орловской области мероприятие проходит при поддержке правительства Орловской области и российской государственной корпорации «Ростех».
Идея проекта возникла во время творческой встречи с президентом России Владимиром Путиным. Он поддержал проведение «Праздников Песни» во всех регионах России. За 2015-2017 годы было реализовано более 35-ти «Праздников Песни» в России, и 17-ти - в Казахстане, суммарно собрав более 4,5 млн человек.
Михаил Турецкий прокомментировал проект: «Я понял, что петь с народом – наша тема! Музыка способна творить чудеса, иногда даже большие, чем всякая полемика. Когда десятки тысяч людей поют в едином порыве – энергетика завораживает, масштаб потрясает!»