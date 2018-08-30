Новости версия для печати Подход Орловской области к работе с инвесторами заинтересовал делегатов из Пензенской области В Орловской области находится делегация из Пензы. Орловцы продемонстрировали коллегам эффективное сотрудничество власти и инвесторов. Подход, при котором инвесторы развивают не только производственные мощности, но и социальную сферу, а власти, в свою очередь, оказывают всяческую поддержку, показали на примере взаимоотношений с холдингом «Мираторг». В его ближайших планах – построить в регионе маслоэкстрактный завод. Это – инвестиции в 3,5 млрд. рублей и 50 новых рабочих мест.



29 августа в поселке Шаблыкино открыли многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс. На открытии присутствовали главы Пензенской и Орловской областей, а также президент ООО «АПХ «Мираторг». Многофункциональный спортивный комплекс находится перед Шаблыкинской школой и во время учебного года там будут проходить школьные занятия физкультурой. Вместимость – 80 человек. Баскетбольная площадка легко преобразуется в волейбольную, а зимой в хоккейный корт, рядом прыжковая яма, и ещё одно поле – футбольное. Так что теперь уроки физкультуры у учеников Шаблыкинской школы станут самыми любимыми. Для реализации проекта был приглашен крупный инвестор – АПХ «Мираторг». Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Пример Шаблыкино стал заразительным. Уже идут конкурсные процедуры – еще 12 районов получат подобные площадки уже в этом и следующем году». На этом инвестировать в регион холдинг «Мираторг» не прекратит. 3,6 млрд рублей компания вложит в строительство маслоэкстракционного завода. Новое предприятие будет специализироваться на переработке семян подсолнечника, бобов сои и рапса. Проект был подкреплён соглашением о сотрудничестве, которое подписали глава региона Андрей Клычков и президент ООО «Агропромышленный холдинг «Мираторг» Виктор Линник. Оно предусматривает и дальнейшее развитие партнёрских отношений. Виктор Линник, президент Агропромышленного холдинга: «В ближайшее время нам предстоит реализовать крупные, сложные, интересные проекты на территории Орловской области. Объем инвестиций около 30 млрд. рублей. Будет создано около 2000 рабочих мест в сельской местности. Это будут современные предприятия, мы используем самые современные технологии, наша продукция, практически вся, экспортно-ориентированная. В принципе, мы очень довольны работой в Орловской области, и ближайший акцент развития «Мираторга» как холдинга будет именно в Орловской области». Подход Орловской области к работе с инвесторами заинтересовал делегатов из Пензенской области. Мясное скотоводство и семеноводство нельзя назвать сильными сторонами дружеского региона, зато, в отличие от Орловщины, у них весьма развито птицеводство – там находится одна из крупнейших в стране ферм по переработке индюшатины. Иван Белозерцев, губернатор Пензенской области: «Нам нужно приезжать сюда. Должны приезжать и агрономы, и руководители хозяйств – те, кто занимается растениеводством, животноводством, и изучать опыт Орловской области, и понять, как им удается достичь такого высокого результата». Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Между регионами Российской Федерации должны выстраиваться внутренние кооперационные связи, поэтому мы сегодня заинтересованы во взаимоотношениях: наши предприятия могут обмениваться товарами, могут обмениваться технологиями, могут обмениваться знаниями и людьми. Это позволит развиваться, в этом самая главная задача». Также в ходе визита члены делегации познакомились с работой производственной базы по ремонту и обслуживанию сельхозтехники.





Антон Киселёв

30 августа 2018 года







На главную страницу





