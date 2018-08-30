Новости версия для печати Пензенцы поделились своим творчеством с орловцами В орловском академическом театре была представлена Выставка работ пензенских мастеров и экспозиция литературно-мемориальных музеев. Кроме того, гости подготовили большую творческую программу.



И посмотреть было на что. Музей народного творчества организовал свою мини-экспозицию. Тут же можно было узнать о заповедных уголках Пензенской области и интересных туристических маршрутах. Особое внимание было уделено творчеству земляков-литераторов. Пензенской области. Как и орловцам, пензенцам есть кем гордиться. А потому – от всех жителей нашей области прозвучало искреннее спасибо за возможность взаимного культурного обогащения. Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Орловцы искреннее рады приветствовать наших пензенских друзей, хотя, можно сказать, наших родных друзей, потому что орловцы есть на Пензенской земле и не теряют связь со своей малой Родиной. И сегодня нам вдвойне приятно, когда приезжают к нам уже друзья, с которыми мы, действительно, налаживаем тесные дружеские отношения, которые послужат во благо развития наших регионов». Иван Белозерцев, губернатор Пензенской области: «Я давно так не волновался. Волнуюсь, потому что выступаю на своей родной орловской земле. Земля, которая родила меня, земля, которая воспитала, земля, которая дала путевку в жизнь. Цель наша одна – это учиться друг у друга, все делать для того, чтобы развивать наши регионы, создавать нормальные, хорошие условия для жизни наших жителей, наших граждан Орловской и Пензенской области». Большой концерт подготовили пензенские артисты. На сцене Орловского академического театра блистали квартет народных инструментов «Губерния», солисты «Пензаконцерт», актеры Пензенского драматического театра имени Луначарского, ансамбли «Домисолька», «Вензеля» и другие коллективы. Всем им – горячие аплодисменты от благодарных орловских зрителей.





Татьяна Напольских

30 августа 2018 года







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