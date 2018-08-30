Новости версия для печати В новом учебном году 61 ученик Орла получит муниципальную стипендию Такое решение было принято сегодня на очередном заседании орловского Горсовета.



Претендентами на получение муниципальной стипендии было подано 100 материалов, из них 43 - в номинации «Учебно-исследовательская деятельность», 32 – в номинации «Художественное творчество» и 25 – в номинации «Любительский спорт».



Победителями конкурсного отбора на получение муниципальной стипендии стали 45 учащихся учреждений образования и 16 воспитанников учреждений дополнительного образования. Среди победителей лауреаты и дипломанты международных конкурсов, фестивалей детского творчества муниципального, регионального и федерального уровней, сообщает сайт орловского Горсовета.





Орловское Информбюро

30 августа 2018 года







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