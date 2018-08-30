В новом учебном году 61 ученик Орла получит муниципальную стипендию

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четверг
30.08.2018
23:25:31
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В новом учебном году 61 ученик Орла получит муниципальную стипендиюТакое решение было принято сегодня на очередном заседании орловского Горсовета.
Претендентами на получение муниципальной стипендии было подано 100 материалов, из них 43 - в номинации «Учебно-исследовательская деятельность», 32 – в номинации «Художественное творчество» и 25 – в номинации «Любительский спорт».
Победителями конкурсного отбора на получение муниципальной стипендии стали 45 учащихся учреждений образования и 16 воспитанников учреждений дополнительного образования. Среди победителей лауреаты и дипломанты международных конкурсов, фестивалей детского творчества муниципального, регионального и федерального уровней, сообщает сайт орловского Горсовета.
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