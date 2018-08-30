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Депутаты орловского Горсовета обсудили изменение архитектурного облика Детского парка Орла

Одно из любимых мест отдыха орловцев уже этой осенью изменится.

Как сообщил начальник управления градостроительства администрации Орла Виктор Булгаков, муниципальный контракт на разработку проекта комплексного благоустройства территории Детского парка был заключен с компанией ЗАО «Горпроект»

Сам контракт включает в себя три части – концепция, разработка проектной документация и прохождение экспертиз. То, как будет выглядеть место отдыха после благоустройства - впечатляет. Однако уже сейчас возникает немало вопросов. Один из них касается содержания «нового» парка - кто будет нести затраты в том случае, если парк не будет окупаться? Еще один вопрос: где разместятся арендаторы, обеспечивающие так называемые «точки притяжения» - качели, карусели, аттракционы, которые приносят деньги.


Юлия Опанасюк
30 августа 2018 года

 


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