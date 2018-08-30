Новости версия для печати Общественные приемные партии «Единая Россия» в Орле работали в свой день рождения Общественные приемные распахнули свои двери 10 лет назад. За это время на прием к депутатам всех уровней приходили тысячи орловцев с разными проблемами. В основном они касались ЖКХ и социальной сферы.



Общественные приемные работают и в районах области. Всего – 26 адресов. Реализуются десятки проектов, касающиеся всех сфер жизни. В год десятилетия стартовал новый проект «Диалог с населением во дворах домов». Уже прошло два приема.





Татьяна Напольских

30 августа 2018 года







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