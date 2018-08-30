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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил свою малую родину - Ливенский район

Сегодня – второй день пребывания пензенской делегации в Орловской области. Программа совместной поездки Андрея Клычкова и Ивана Белозерцева была насыщенной и разноплановой.

Гостей ознакомили с результатами благоустройства центральной улицы Ленина и городского парка. В парке пензенская делегация во главе с Иваном Белозерцевым возложила цветы к братскому захоронению. Также память погибших в годы Великой Отечественной войны почтили у Вечного огня на площади Победы. Затем гости посетили Свято-Сергиевский кафедральный собор. Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий передал главе Пензенской области икону.

Следующим пунктом визита стали дворовые территории многоквартирных жилых домов 144, 146, 150 по ул. Мира. Там проводилось благоустройство в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на территории города Ливны». Ремонтные работы осуществляет подрядная организация ООО «АРМ – СТРОЙ». Работы велись согласно ранее подготовленному дизайн-проекту, прошедшему общественное обсуждение жителей.

Иван Белозерцев дал высокую оценку работе строителей, отметил эффективность проекта «Формирование современной городской среды».

Посетил Иван Белозерцев и учебное заведение, которое когда-то окончил. Сегодня там состоялась церемония открытия нового корпуса. В Ливенской гимназии обучаются 860 детей. Новая трехэтажная пристройка к зданию на 332 школьных места позволяет осуществлять учебный процесс в одну смену, а во внеурочное время на базе гимназии продолжат функционировать спортивные секции, клубы и кружки по интересам. В пристройке к гимназии площадью почти 4 тыс. квадратных метров разместятся профильные кабинеты физики, химии, биологии, а также столовая и конференц-зал.

Орловско-пензенская делегация посетила и завод «Ливгидромаш». Там гостям показали новый цех, который был открыт на предприятии в рамках реализации программы импортозамещения. Масштабный инвестиционный проект по локализации производства насосов для транспортировки нефти, водного хозяйства, тепловой и атомной энергетики был реализован на заводе в прошлом году. В рамках реализации проекта был построен новый производственный корпус, оснащенный современным оборудованием. Объем инвестиций проекта превысил 2 млрд рублей, сообщает информационный портал Орловской области.


Орловское Информбюро
30 августа 2018 года

 


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