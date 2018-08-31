Новости версия для печати Депутаты орловского Горсовета не одобрили место для памятника «Дети войны» В первоначально предложенном проекте предусматривалась установка такого монумента на пересечении улиц 1-й Посадской, Васильевской, Карачевской.



По мнению депутата Ивана Дынковича, памятник должен настраивать людей на размышления, а место, предложенное для установки, является одним из самых шумных мест в городе. Депутат Константин Федотов предложил установить памятник в парке Победы.



В сентябре городской Совет вернется к рассмотрению этого вопроса. Памятник предполагается возвести за счет внебюджетных средств. Обращение в администрацию Орла поступило от регионального отделения военно-исторического общества, сообщает сайт орловского Горсовета.





Орловское Информбюро

31 августа 2018 года







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