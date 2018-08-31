Новости версия для печати Орловцы могут сообщить в полицию о фактах управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения Об этом напоминает региональное управление ГИБДД.



Дорожные инспекторы регулярно проводят рейды, но бдительность граждан – неоспоримая помощь в предотвращении ДТП.



Если Вы владеете информацией о том, что за руль сел водитель «под градусом», либо о других грубых нарушениях ПДД, звоните в дежурную часть Госавтоинспекции по телефонам 77-24-65, 72-90-00.





Надежда Невматулина

31 августа 2018 года







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