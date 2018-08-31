С начала года в Орловской области родилось 3920 малышей

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пятница
31.08.2018
15:43:09
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С начала года в Орловской области родилось 3920 малышейДемографические итоги семи месяцев 2018 года подвели в Орёлстате.
По данным статистики, разводов на Орловщине стало меньше, но и количество браков снизилось - почти на полтысячи по сравнению с прошлым годом. В целом же в регионе сохраняются негативные демографические тенденции. Смертность выросла, рождаемость снизилась. А естественная убыль населения составила 3133 человека.
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