Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Финансовое вложение – в будущее. Сегодня в Ливнах торжественно открыли долгожданную пристройку к гимназии.



- Не только мощь и буйство моря…Орловцам представили работы Айвазовского.



- Опасная дорога в школу. У дорожного надзора есть претензии.



- На финишной прямой. Дебаты на телеканале «Россия» завершены.



- У «Молодежки ОНФ» сегодня первый день рождения.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК





Вести-Орёл

30 августа 2018 года







На главную страницу





