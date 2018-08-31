Новости версия для печати Большой подарок к 1 сентября получили дошколята Урицкого района Сегодня в Нарышкино после капитального ремонта открыли детский сад.



Детский сад будут посещать 160 воспитанников в возрасте от 2 до 8 лет. Строители заменили кровлю, окна и двери, отремонтировали фасад здания и инженерные сети. Изменения коснулись и прогулочной зоны. Теперь там появилась спортплощадка.



Ремонт детского сада проводился в рамках региональной программы «Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры». А стоимость всех работ превысила 24 млн. рублей.





Надежда Невматулина

31 августа 2018 года







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