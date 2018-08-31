За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 21 ДТП

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пятница
31.08.2018
15:43:06
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За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 21 ДТПИз них два ДТП с пострадавшими, в результате два человека получили травмы.
30 августа в 16 часов водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Транспортер», двигался по автодороге Орел - Тамбов, и в районе 75 км, на ремонтном участке дороги, не выдержал безопасную дистанцию до стоящего впереди транспортного средства «ВАЗ 21140», остановившегося по сигналу регулировщика, в результате чего допустил столкновение. В результате ДТП водитель ВАЗ (женщина 1975 г.р.) получила телесные повреждения, от госпитализации отказалась.
30 августа в 17:10 водитель, управляя автомобилем «Хендай Солярис», следовала по ул. Октябрьской и при повороте налево на ул. Тургенева в районе дома № 12 произошел наезд на пешехода - женщину 1962 г.р., которая переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, госпитализирована в БСМП им. Семашко. В ходе проверки будет установлено, кто из участниц ДТП нарушил ПДД.
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