Новости версия для печати Орловские пожарные провели учения в Заводском районе города В последнее время подразделения пожарных частей Орловщины выезжают на ликвидацию последствий аварий едва ли не чаще, чем на возгорания.



По сценарию, из-за оплошности водителя «Жигулей» легковушка столкнулась с грузовиком. Возникшее при этом возгорание пришлось ликвидировать подручными средствами сотрудникам ГИБДД. Чтобы извлечь условных пострадавших, спасателям пришлось, буквально, разобрать автомобиль на части.

Андрей Лежнёв, заместитель начальника отряда федеральной противопожарной службы по Орловской области: «Все справились на оценку «отлично». Главная задача данных учений – не только отработка действий спасателей и пожарных по деблокированию пострадавших и ликвидации последствий ДТП, но и взаимодействие с сотрудниками ГИБДД и скорой помощи, которые прибывают на место». Организаторы учений отметили, что результаты, показанные участниками тренировки, лучше прошлогодних.





Иван Суверин

31 августа 2018 года







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