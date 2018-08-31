Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- С новосельем! Сегодня малыши Урицкого района зашли в отремонтированный детский сад. - Почему более 60 человек «обещанного три года ждут», выясняют следователи. - Ваш выбор, земляки! Сейчас идет голосование за логотип Орловской области. - «Верхом на мечте» - к здоровью.

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Вести-Орёл

31 августа 2018 года







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