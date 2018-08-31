Новости версия для печати В орловском следственном комитете проводят расследование по незаконной организации и проведении азартных игр В числе подозреваемых – сразу 10 человек.



По данным следствия, подозреваемые с декабря 2014 года по июль прошлого года приобрели игровое оборудование и проводили незаконные азартные игры в девяти помещениях, расположенных в городе Орле и области. Сейчас ведется следствие.





Татьяна Напольских

31 августа 2018 года







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