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В Орловской области газовики готовятся к сезону холодов

Дата окончания всех подготовительных работ – 1 октября.

Миллионы кубических метров голубого топлива требуется региону, чтобы согреться холодными зимними вечерами. Объем огромный. Мало того, что газ нужно поставить в регион, задача номер один – в полном объеме обеспечить всех абонентов. А их в области более 350 тысяч.
Александр Грачев, ген. директор ООО «Газпром межрегионгаз Орёл» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Орёл»: «На сегодняшний день те мероприятия, которые были запланированы, практически выполнены – где-то на 85%. По плану, к 1 октября мы должны закончить все работы на сто процентов. Основные мероприятия – диагностирование тех газопроводов, которые, в соответствии с техническим регламентом, подлежат диагностированию».
В этом году провели диагностику части подземных газопроводов, ведь у многих возраст далеко не молодой, системе газоснабжения уже почти 60 лет. Модернизация сетей пошла бы куда проворнее, если бы долги от потребителей возвращались активнее. Сейчас индивидуальные потребители должны почти 170 миллионов, а юридические лица более 500.
Александр Грачев, ген. директор ООО «Газпром межрегионгаз Орёл» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Орёл»: «Эти показатели чуть лучше, чем в прошлом году. Мы занимаемся адресной работой с должниками. К сожалению, происходят и отключения. Эту работу мы проводим в летний период».
Должниками являются и бюджетные организации, и целые районы. Кстати, последних администрация региона настоятельно призвала расплатиться с поставщиками газа до начала отопительного сезона – до 1 октября.

Отдельный пункт подготовки к холодам – безопасность. Ведь только у региональных подразделений «Газпрома» есть единственная в регионе аварийно-диспетчерская службы. Едва почуяв запах газа, люди звонят именно сюда.
Александр Грачев, ген. директор ООО «Газпром межрегионгаз Орёл» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Орёл»: «Россия всегда славилась кулибиными. Люди, с тем, чтобы меньше «беспокоить» газовую службу, пытаются сами установить водонагреватели и путают шланги, в итоге заливают систему».
Накануне старта отопительного сезона газовики еще раз призывают не упражняться в изобретательстве - не проводить самостоятельно газовых работ. А обслуживание и контроль за всем вентиляционным и газовым оборудованием доверять только профессионалам. Кстати, в это воскресенье все работники газового комплекса отмечают свой профессиональный праздник. В этот день в новый для себя газовый год они желают друг другу только одного - безаварийной работы.


Анна Боева
31 августа 2018 года

 


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