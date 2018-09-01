Новости версия для печати Готовность избирательных комиссий к проведению выборов в Единый день голосования обсудили на заседании областного избиркома 9 сентября перед жителями области распахнут двери 724 избирательных участка, в том числе 10 – в местах временного пребывания людей.



В списке избирателей 631 тысяча 545 человек. Бюллетени для выборов губернатора сейчас печатает типография «Труд». Их должны передать в территориальные комиссии в это воскресенье.



В единый день голосования орловцам предстоит выбрать губернатора. На этот пост претендуют пять человек. Также пройдут дополнительные выборы депутата Облсовета по 20-му округу. Он включает в себя территорию Глазуновского, Троснянского и часть Малоархангельского и районов. Претендуют три человека. Еще в 13-ти районах и одном городском округе пройдет голосование в органы местного самоуправления. Должно быть замещено 24 вакантных мандата. За них борются 59 кандидатов.



Орловцы смогут сделать свой выбор и на избирательных участках по месту регистрации и по месту пребывания. Такое желание уже изъявили 299 жителей области. Но есть еще и третий вариант.

Людмила Маркина, председатель избирательной комиссии Орловской области: «Избиратель, не имеющий возможности принять участие в голосовании по месту жительства и подать заявление по месту нахождения, сможет с 6 сентября до 14-ти часов 8 сентября оформить в участковой избирательной комиссии избирательного участка, где он включен в список избирателей, специальное заявление. В целях защиты таких специальных заявлений от подделки используются специальные знаки-марки».





Татьяна Напольских

31 августа 2018 года







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