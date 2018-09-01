Новости версия для печати Андрей Клычков посетил долгострой в Нарышкино Проблему обманутых дольщиков жилищного строительства врио губернатора Андрей Клычков поставил сегодня во главу угла на координационном совещании по обеспечению правопорядка в регионе. В ходе рабочей поездки глава области побывал сегодня на одном из долгостроев в Урицком районе.



Общаясь с руководством правоохранительного блока, Андрей Клычков проблему обманутых дольщиков назвал одной из самых острых.

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Один из наиболее острых вопросов это защита прав дольщиков. Сегодня мы с главой Урицкого района заезжали на один из объектов Нарышкино, встретились и с застройщиком. Я думаю, что ситуацию нужно решать. Следственный комитет также изучает ситуацию». На этой стройке в поселке Нарышкино руководитель Урицкого межрайонного следственного отдела бывает так часто, словно бы работает тут прорабом. Подгонять строителей ему действительно приходится по долгу службы. Прийти на строительство следователей побудило видеообращение потенциальных жильцов дома.



Выяснением предпосылок правонарушения следователи не ограничились. И ради обманутых дольщиков решили придать ускорения нерадивым строителям.

Павел Ермаков, руководитель Урицкого МСО СУ СК РФ по Орловской области: «В ходе проверки следственными органами предприняты меры, направленные на восстановление нарушенных прав дольщиков. После вмешательства следственных органов работы возобновились, перешли в активную стадию». Следователи удовлетворенно отмечают: на стройке, наконец, зашевелились и кровельщики, и штукатуры и водопроводчики. Содержит ли ситуация признаки криминала? Ответ на этот вопрос в СКР дадут по итогам доследственной проверки. Руководство подрядной организации общения с дольщиками, по возможности, избегало. С главой региона этот номер не прошел. Представитель застройщика пояснил, что работы практически выполнены, нет только кровли. Андрей Клычков четко дал понять, что все претензии к застройщику снимутся только тогда, когда людям выдадут ключи от квартир.



Напомним, в СКР ситуацию рассматривают на предмет наличия состава преступления по статье «мошенничество».





Иван Суверин

31 августа 2018 года







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