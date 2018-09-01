Андрей Клычков посетил долгострой в Нарышкино

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Андрей Клычков посетил долгострой в НарышкиноПроблему обманутых дольщиков жилищного строительства врио губернатора Андрей Клычков поставил сегодня во главу угла на координационном совещании по обеспечению правопорядка в регионе. В ходе рабочей поездки глава области побывал сегодня на одном из долгостроев в Урицком районе.
Общаясь с руководством правоохранительного блока, Андрей Клычков проблему обманутых дольщиков назвал одной из самых острых.
На этой стройке в поселке Нарышкино руководитель Урицкого межрайонного следственного отдела бывает так часто, словно бы работает тут прорабом. Подгонять строителей ему действительно приходится по долгу службы. Прийти на строительство следователей побудило видеообращение потенциальных жильцов дома.
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Один из наиболее острых вопросов это защита прав дольщиков. Сегодня мы с главой Урицкого района заезжали на один из объектов Нарышкино, встретились и с застройщиком. Я думаю, что ситуацию нужно решать. Следственный комитет также изучает ситуацию».
Выяснением предпосылок правонарушения следователи не ограничились. И ради обманутых дольщиков решили придать ускорения нерадивым строителям.
Следователи удовлетворенно отмечают: на стройке, наконец, зашевелились и кровельщики, и штукатуры и водопроводчики. Содержит ли ситуация признаки криминала? Ответ на этот вопрос в СКР дадут по итогам доследственной проверки. Руководство подрядной организации общения с дольщиками, по возможности, избегало. С главой региона этот номер не прошел. Представитель застройщика пояснил, что работы практически выполнены, нет только кровли. Андрей Клычков четко дал понять, что все претензии к застройщику снимутся только тогда, когда людям выдадут ключи от квартир.
Павел Ермаков, руководитель Урицкого МСО СУ СК РФ по Орловской области: «В ходе проверки следственными органами предприняты меры, направленные на восстановление нарушенных прав дольщиков. После вмешательства следственных органов работы возобновились, перешли в активную стадию».
Напомним, в СКР ситуацию рассматривают на предмет наличия состава преступления по статье «мошенничество».