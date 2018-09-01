Новости версия для печати Сегодня стартует новый учебный год! В Орловской области 8 тысяч первоклашек сегодня познакомились с праздником - Днем Знаний, для них это новая страница в жизни. А для учеников 11-х классов открывается последняя глава в школьном романе.



Ученики получают сегодня поздравления и напутствия от педагогов и родителей, ведь впереди четыре четверти работы: кто-то только начнет осваивать путь к знаниям, а кто-то

будет готовиться к государственным экзаменам и определяться с выбором будущей профессии. Торжественные линейки прошли и для тех, кто с профессией уже определился - в вузах и колледжах также отмечают начало нового учебного года.





Всеволод Трифонов

1 сентября 2018 года







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