|
суббота
1.09.2018
16:56:54
|
|
Сегодня стартует новый учебный год!В Орловской области 8 тысяч первоклашек сегодня познакомились с праздником - Днем Знаний, для них это новая страница в жизни. А для учеников 11-х классов открывается последняя глава в школьном романе.
Ученики получают сегодня поздравления и напутствия от педагогов и родителей, ведь впереди четыре четверти работы: кто-то только начнет осваивать путь к знаниям, а кто-то
будет готовиться к государственным экзаменам и определяться с выбором будущей профессии. Торжественные линейки прошли и для тех, кто с профессией уже определился - в вузах и колледжах также отмечают начало нового учебного года.
|© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта