Новости версия для печати Андрей Клычков поздравил школьников, студентов, их родителей и учителей с Днем знаний В послании, в частности, говорится, что образовательные организации достойно подготовились к новому учебному году, а достижения работников системы образования области получили высокую оценку Министерства просвещения России.



Андрей Клычков поблагодарил учителей «за глубокое понимание своей ответственности за будущее региона и всей страны». И пожелал «педагогам, учащимся, студентам крепкого здоровья, ярких успехов, достижения всех поставленных целей, радости от взаимного общения».





Надежда Невматулина

1 сентября 2018 года







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