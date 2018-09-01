Новости версия для печати Орловский Роспотребнадзор завершил проверку школ региона В новом 2018-2019 учебном году услуги по начальному, основному и среднему общему образованию будут оказывать 374 юридических лица, в том числе 8 негосударственных образовательных организаций.



По результатам проверок в отношении общеобразовательных организаций, проведенных в течение 2017-2018 учебного года, на контроле Управления Роспотребнадзора по Орловской области находилось 141 предписание об устранении нарушений требований санитарного законодательства. Практически все они были устранены в срок до 30 августа, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

1 сентября 2018 года







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