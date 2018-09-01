Новости версия для печати В Орле благотворительная акция «Дорога в школу» помогла 40 первоклассникам собраться в школу 29 августа детям, воспитывающихся в малообеспеченных многодетных семьях, подарили наборы школьно-письменных принадлежностей.



Благотворительная акция «Дорога в школу» стала традиционной для администрации города Орла. В ее рамках планируется обеспечить портфелями и канцтоварами 70 детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, воспитывающихся в опекунских и приемных семьях, а также 166 ребят из малоимущих и многодетных семей. На эти цели из городского бюджета выделено 185 тысяч рублей. Собрать малышей в школу помогают предприятия и жители города Орла.



Продолжается сбор канцтоваров. Ручки, карандаши, фломастеры, краски, тетради, альбомы для рисования, пластилин, ножницы, пеналы, рюкзаки — все это можно приносить по будням с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) в администрацию города Орла (Пролетарская гора, 1, каб. 207) или в управление социальной поддержки населения, физической культуры и спорта (ул. Ленина, 23, каб. 3). Все школьные принадлежности будут переданы в малообеспеченные многодетные семьи, а также родителям, которые воспитывают приемных детей и детей-инвалидов, сообщает сайт городской администрации.





Орловское Информбюро

1 сентября 2018 года







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