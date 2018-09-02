У школьников в первую очередь страдают зрение и осанка

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У школьников в первую очередь страдают зрение и осанкаС наступлением учебного года медики советуют родителям более бдительно относиться к образу жизни и расписанию работы и отдыха ребенка, чтобы не навредить его здоровью. Особенно уязвимы во время учебы, как правило, осанка и зрение школьника.
Родители должны знать, что по нормативам вес рюкзака первоклассника не должен быть больше 700 граммов, а учеников постарше - не больше одного килограмма. Очень важна для сохранения осанки школьника организация его рабочего места.
Для сохранения зрения важно дозировать нагрузку на глаза. При хорошем зрении перерыв нужен каждые 40 минут при средней и тяжелой степени близорукости каждые 10 –15 минут.
Виктор Сауткин, врач травматолог-ортопед НКМЦ. им. Круглой: «Основные требования к рабочему месту школьника это адекватное освещение с левой стороны, стул должен быть со спинкой, и ноги должны касаться поверхности пола, либо должна быть подставка».
Более подробные инструкции для родителей школьников от врачей - офтальмолога, ортопеда, психолога и эндокринолога - вы можете узнать, посмотрев программу «Пульс», которая выходит на канале «Россия 24». Следующий выпуск выйдет в эфир 5 сентября в 21:20.
Марина Герасимова, заведующая офтальмологическим отделением НКМЦ им. Круглой: «Ни в коем случае нельзя читать в сумерках, лежа, в транспорте. Книжка при чтении должна располагаться на подставке, расстояние от книги до глаз не менее 33 -35 сантиметров. Для школьников непрерывная деятельность работы с компьютерами должна быть следующих нормативов: первый класс - 10 минут, второй пятый класс - 15 минут, 6-7 класс - 20 минут старшие классы - 30 минут на первом часу занятий и 20 минут на втором».