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У школьников в первую очередь страдают зрение и осанка

С наступлением учебного года медики советуют родителям более бдительно относиться к образу жизни и расписанию работы и отдыха ребенка, чтобы не навредить его здоровью. Особенно уязвимы во время учебы, как правило, осанка и зрение школьника.

Родители должны знать, что по нормативам вес рюкзака первоклассника не должен быть больше 700 граммов, а учеников постарше - не больше одного килограмма. Очень важна для сохранения осанки школьника организация его рабочего места.
Виктор Сауткин, врач травматолог-ортопед НКМЦ. им. Круглой: «Основные требования к рабочему месту школьника это адекватное освещение с левой стороны, стул должен быть со спинкой, и ноги должны касаться поверхности пола, либо должна быть подставка». 
Для сохранения зрения важно дозировать нагрузку на глаза. При хорошем зрении перерыв нужен каждые 40 минут при средней и тяжелой степени близорукости каждые 10 –15 минут.
Марина Герасимова, заведующая офтальмологическим отделением НКМЦ им. Круглой: «Ни в коем случае нельзя читать в сумерках, лежа, в транспорте. Книжка при чтении должна располагаться на подставке, расстояние от книги до глаз не менее 33 -35 сантиметров. Для школьников непрерывная деятельность работы с компьютерами должна быть следующих нормативов: первый класс - 10 минут, второй пятый класс - 15 минут, 6-7 класс - 20 минут старшие классы - 30 минут на первом часу занятий и 20 минут на втором». 
Более подробные инструкции для родителей школьников от врачей - офтальмолога, ортопеда, психолога и эндокринолога - вы можете узнать, посмотрев программу «Пульс», которая выходит на канале «Россия 24». Следующий выпуск выйдет в эфир 5 сентября в 21:20.


Елена Литинская
2 сентября 2018 года

 


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