Новости версия для печати Орловская молодёжь – за мир! Сегодня в областном центре состоится акция, приуроченная ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.



Место встречи – площадка перед зданием многофункционального центра на ул. Ленина. В 13 часов участники акции возложат цветы к Стене памяти и зажгут свечи. А маленькие орловцы выпустят в небо шары - символ скорби и памяти о жертвах террористических атак.



День солидарности в борьбе с терроризмом приурочен трагическим событиям, произошедшим в Беслане в сентябре 2004 года. Тогда в результате теракта погибли более 300 человек, в основном женщины и дети.





Надежда Невматулина

3 сентября 2018 года







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