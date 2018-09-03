Учебный год начинается и для тех, кто находится на длительном лечении

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понедельник
3.09.2018
16:34:00
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Учебный год начинается и для тех, кто находится на длительном леченииСегодня для 75 тысяч орловских ребят начинается новая глава школьной жизни. Первый звонок прозвенит и для подопечных НКМЦ им. Зинаиды Круглой.
День знаний во внутрибольничной школе встретят 15 ребят.
Именно столько сейчас находятся на длительном лечении в НКМЦ. Программа – общего образования. Но для каждого ученика персональная – по рекомендации врача. Потому как академическая реабилитация это еще одна составляющая успеха в лечении. Первый звонок в необычной школе, которая работает в Орле уже второй год, прозвенит сегодня, 3 сентября, в 11 часов утра.
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