Новости версия для печати Учебный год начинается и для тех, кто находится на длительном лечении Сегодня для 75 тысяч орловских ребят начинается новая глава школьной жизни. Первый звонок прозвенит и для подопечных НКМЦ им. Зинаиды Круглой.



День знаний во внутрибольничной школе встретят 15 ребят.



Именно столько сейчас находятся на длительном лечении в НКМЦ. Программа – общего образования. Но для каждого ученика персональная – по рекомендации врача. Потому как академическая реабилитация это еще одна составляющая успеха в лечении. Первый звонок в необычной школе, которая работает в Орле уже второй год, прозвенит сегодня, 3 сентября, в 11 часов утра.





Надежда Невматулина

3 сентября 2018 года







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