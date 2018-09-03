В ближайшее воскресенье Орловщина сделает свой выбор

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понедельник
3.09.2018
16:33:57
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В ближайшее воскресенье Орловщина сделает свой выборИзбирательные участки к этому готовы. А чтобы всё прошло без неприятностей, силовые службы усилят меры безопасности.
Помещения избирательных участков уже проверили сотрудники Госпожнадзора. Особое внимание уделялось состоянию путей эвакуации, наличию средств пожаротушения, исправности систем автоматической противопожарной защиты. Кроме того, все участки оснащены системой видеонаблюдения. А в день выборов в пунктах для голосования будут дежурить сотрудники правоохранительных органов.
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