Новости версия для печати Претенденты на победу в конкурсе «Молодые кадры Орловщины» уже прошли основные этапы Проект стартовал в мае. Его участники проверили свои знания в заочном тестирование, представили и защитили свои амбициозные идеи перед жюри, а сегодня «молодые кадры» в очередной раз собрались вместе со своими наставниками. На тренинге, посвященном самопрезентации, побывала и наш корреспондент.



Сотня лучших, амбициозных и настроенных на победу молодых людей в очередной раз собралась вместе, чтоб послушать наставников, а главное для того, чтобы перед последним, пятым, этапом конкурса «Молодые кадры Орловщины» усвоить то, как правильно презентовать себя и свой проект.

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Любого человека можно заинтересовать, когда ты знаешь его увлечения. Поэтому, если человек увлекается охотой, начните с охоты, тогда любая информация до него дойдет». В ближайший понедельник, 3 сентября, состоится последний этап конкурса. «Молодые кадры» ждет командное состязание. Участники разделились на 9 групп. Задача - представить и защитить общий проект. Совет от наставников получен: следует проработать наглядный материал и сделать выступление ярким и запоминающимся. В завершение конкурса ребята получат дипломы и сертификаты.

Татьяна Овсянникова, организатор конкурса «Молодые кадры Орловщины»: «Все участники и победители получат право на прохождение стажировки в органах государственной власти специальной компетенции Орловской области». Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Общаясь в формальной и неформальной обстановке, многие, понимая, что они могут претендовать на победу, говорят, что им не нужна работа в органах госвласти, что они состоявшиеся люди в бизнесе, в своих направлениях, и что им нужна поддержка в реализации именно их инициатив. Это уже вторая часть. Я абсолютно убежден, что все, кто принял участие в проекте, этот и есть кадровый потенциал всей Орловской области во всех ее сферах». Три месяца испытаний подходят к концу. Победители получат возможность проявить себя в деле.





Анна Вайсергисер

31 августа 2018 года







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