Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- В год - по этажу. Когда завершится затянувшееся строительство трехэтажного дома в Урицком районе? Интересуются уже не только дольщики.



- С новосельем, малыши! Юные жители Нарышкино не узнали свой сад после ремонта.



- Печальный рекорд. Зафиксирован 50-ый случай бешенства.



- «Укол здоровья». Прививки от гриппа уже сделали больше 34-х тысяч орловцев.



- Победа… над собой. В регионе прошли соревнования по конному спорту для людей с ограниченными возможностями.



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Вести-Орёл

31 августа 2018 года







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