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В Орле произошло два серьезных пожара

В результате одного из них погиб человек.

О пожаре в частном секторе на улице Поликарпова, во второй половине дня в пятницу, на пульт 112 сообщили не только погорельцы, но и многочисленные очевидцы. В одном из домовладений вспыхнул гараж. Пожар всерьез угрожал соседним домам.
Максим Болвинов, заместитель начальника службы пожаротушения ГУ МЧС России по Орловской области: «По прибытии к месту вызова происходило загорание хозяйственной постройки, была угроза распространения огня на рядом стоящие жилые дома».
Находившиеся в гараже автомобили хозяева успели отогнать своими силами, а вот защитить от огня соседние дома жителям оказалось не под силу. В последний момент это сделали подоспевшие пожарные. Огонь успел затронуть не только соседний дом, но и постройку через дорогу. Погорельцы связывают пожар со скачками напряжения в сети.

Также в частном секторе произошел и субботний пожар. На улице Панчука вспыхнул деревянный дом дореволюционной постройки. Возгорание начиналось с небольшого дымка, которому очевидцы из числа соседей не придали значения. Подумали сначала, что жгут что-то в огороде. Затем заметили черный дым. Встревожиться по-настоящему соседей заставил громкий хлопок.

Пожилую хозяйку спасатели вынесли из дома и тут же приступили к реанимации.
Михаил Баев, заместитель начальника службы пожаротушения ГУ МЧС России по Орловской области: «По прибытии к месту вызова было обнаружено горение данного дома открытым пламенем. Пожарные спасли пострадавшую и передали ее сотрудникам скорой помощи». 
К несчастью, усилия медиков и пожарных результатов не дали. Вернуть к жизни пострадавшую не удалось.

Тушение старинного дома отняло у пожарных немало сил. Стоило огнеборцам сбить пламя в одном месте, огонь немедля появлялся в другом.
Михаил Баев, заместитель начальника службы пожаротушения ГУ МЧС России по Орловской области:  «Сложности были в том, что здание полностью деревянное, возгорание происходило на большой площади, и была угроза обрушения кровли в виду сильного возгорания кровельного покрытия и кровельных материалов».
Причины рокового возгорания предстоит выяснить пожарным экспертам.


Иван Суверин
3 сентября 2018 года

 


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