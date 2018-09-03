Новости версия для печати Орловские полицейские задержали владельца автомобиля, в котором находилась конопля Полиция обнаружила пять больших пакетов с коноплей общим весом в 3,5 кг.



Как пояснил молодой мужчина, он обнаружил дикорастущую коноплю и срезал её для личного употребления. «Волшебная поляна» может привести орловца за решетку на срок от трех до десяти лет.





Татьяна Напольских

3 сентября 2018 года







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