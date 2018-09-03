Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Вписано в память – слезами бесланских детей. Сегодня – день солидарности в борьбе с терроризмом.



- Горячая подготовка к холодному времени года.



- Сметая заборы и дорожные знаки. После столкновения автомобиль пролетел 70 метров, остановившись у подземного перехода.



- Вот такой вот день рождения. На Дворянке прошла необычная экологическая акция.



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Вести-Орёл

3 сентября 2018 года







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