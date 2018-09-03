Новости версия для печати Школы и детские сады Орловщины на 100% готовы к приходу холодов Об этом сегодня сообщили на заседание правительства. Одна из самых важных тем – приближающийся отопительный сезон.



И если с учреждениями образования проблем нет, то в жилищном фонде и на социальных объектах еще есть работа. Средняя готовность чуть более 90%.



Что касается топлива, то его запас до наступления зимнего периода будут пополнен в полном объеме. С этим проблем нет, - доложили на заседание правительства. В свою очередь, глава региона отметил, что подготовка к отопительному сезону - это высшая и одна из важнейших задач на данное время.

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Напомню, готовность социальных учреждений к работе в осенне-зимний период должна быть достигнута к 15 сентября. К 25 сентября завершится подготовка объектов жилищного фонда и коммунального хозяйства, учреждений культуры. Мы обязаны обеспечить безаварийное прохождение осенне-зимнего периода. В свете недавних событий – взрывов газа на Красноармейской – необходимо проверить системы газоснабжения». Свои паспорта готовности теплоснабжающие организации должны получить до 15 октября.





Анна Вайсергисер

3 сентября 2018 года







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