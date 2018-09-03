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понедельник
3.09.2018
16:33:38
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В Орле состоялась акция «Свеча Памяти»Акция приурочена ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
День солидарности в борьбе с терроризмом отмечается ежегодно 3 сентября. Эта дата связана с событиями в Беслане, произошедшими 14 лет назад. 1 сентября 2004 года террористы захватили школу в Беслане и в течение двух с половиной дней удерживали в заминированном здании 1128 заложников, преимущественно детей, их родителей и сотрудников школы.
Сегодня по всей стране проходит акция «Свеча Памяти». Не остался в стороне и Орел.
Орловцы несли свечи и игрушки к стене памяти у многофункционального центра. В свою очередь правительство региона обратилось к жителям с такими словами: «Сегодня крайне важно объединиться, выбрав курс на стабильность, созидание, дипломатическое разрешение противоречий. Память о невинных жертвах терроризма, искреннее сострадание к людям, потерявшим близких, укрепит нашу волю и решимость, даст силы искоренить зло. Дорогие друзья! Пусть ваши жизни будут расцвечены миром и добром».
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