Новости версия для печати В Кромском районе Орловской области в школу пошли почти 200 первоклашек В Кромах минувшее 1 сентября было посвящено не только Дню знаний и школьным линейкам, а ещё и подведению итогов проделанной летом работы.



Самая большая школа Кромского района занималась ремонтом, чтобы принять сразу сотню первоклашек, а в двух сельских школах наконец появились тёплые туалеты.



Долгое время родители учеников Вожовской школы обращались и в районную администрацию, и к главе региона во время его визитов с просьбой построить в учреждении тёплый туалет. Долгие годы ребята пользовались уличным. Но для школьников, особенно учеников младших классов, это неудобно и опасно для здоровья. Теперь туалет построен.



Всего в системе образования Кромского района задействовано 23 учреждения. В новый учебный год шагнули сразу 1700 школьников, почти 200 из них – первоклашки. Поэтому создавать необходимые для них условия - одна из первостепенных задач властей.

Иван Митин, глава Кромского района: «В этом году тёплые туалеты построены в Гуторовской школе. Планируем еще сделать это в Гостомльской школе. Смета есть, проект есть. В следующем году построим туалет в Гостомльской школе». Крупнейшая школа района – Кромская начальная - в этом году приняла больше 100 первоклашек. При этом директор отметила, что каждый год число школьников растёт. Необходимые для учёбы условия тоже создаются - только летний ремонт школы стоил больше 1,5 миллионов рублей. Новые пластиковые окна в спортзалах помогли установить депутаты.

Лариса Цепилова, директор МБОУ «Кромская начальная общеобразовательная школа»: «Сейчас ещё в экспертизе у нас находится смета по ремонту крыши. И буквально в течение двух недель мы небольшой ремонт на крыше успеем сделать». Самих школьников эти проблемы конечно не касаются. Но от них и требуется совсем другое – хорошие оценки. А первоклашки и вовсе только знакомятся с учителями.





Вести-Орёл

3 сентября 2018 года







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