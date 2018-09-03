Новости версия для печати За прошедшие выходные на территории Орловской области зарегистрировано 4 ДТП с участием мототранспорта В результате 5 человек получили травмы различной степени тяжести. Практически во всех происшествиях были выявлены те или иные нарушения водителями мототранспорта.



1 сентября в 14:20 в поселке Красная Звезда водитель, управляя автомобилем «Мазда-3» допустил столкновение с мотоциклом «Десна» под управлением подростка 2002 г.р., который следовал во встречном направлении. В результате ДТП несовершеннолетний водитель мотоцикла получил травмы, не госпитализирован. Подросток не имел права управления, к тому же транспортное средство не было зарегистрировано в установленном порядке.



1 сентября в 23:10 в поселке Хомутово водитель, управляя мотоциклом (не имея права управления, с выключенным светом фар, без мотошлема), выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего допустил столкновение с автомобилем «Лада Приора». В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы, госпитализирован.



1 сентября в 21:50 водитель, управлял автомобилем «Форд Фокус». И при начале движения и развороте вне перекрестка произошло столкновение с мотоциклом «Хонда», который следовал в попутном направлении.

В результате ДТП водитель и пассажир (мужчина 1995г.р.) мотоцикла «Хонда» получили телесные повреждения, госпитализированы. Водитель мотоцикла, управлял транспортом, не имея соответствующей категории.



1 сентября в 18:35 водитель, управляя автомобилем «Рено Логан», следовал по ул. Комсомольской, и в районе дома № 62 при повороте налево на ул.2-ю Посадскую на регулируемом перекрестке произошло столкновение с мотоциклом «Ямаха», который следовал в направлении ул. Нормандии-Неман в прямом направлении. В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения, доставлен в БСМП им.Семашко, не госпитализирован.





Орловское Информбюро

3 сентября 2018 года







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