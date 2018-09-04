Новости версия для печати В Орле прошла традиционная акция «Пожарные-спасатели - детям» На мероприятие в Детском парке собрались несколько тысяч учащихся и дошкольников.



Спасатели продемонстрировали детям самую современную спецтехнику. Примерить на себя образ спасателя мог каждый желающий. Сотрудники МЧС напомнили детям основы безопасности, а также охотно демонстрировали ребятам свое непростое профессиональное искусство. Одна из задач акции – профессиональная ориентация подрастающего поколения.





Иван Суверин

3 сентября 2018 года







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