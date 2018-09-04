Новости версия для печати Сегодня – день памяти Ивана Сергеевича Тургенева 3 сентября 135 лет назад не стало классика русской литературы, «русского европейца», который полтора века назад по-новому открыл нашу страну для Европы. Иван Сергеевич Тургенев вошел в плеяду писателей, чьи имена известны всему просвещенному миру. И, орловцы, отдавая дань памяти своему именитому земляку, в этот день прошли по самым значимым историческим местам в городе, которые так или иначе связаны с жизнью и творчеством писателя. Экскурсию поддержала наша съемочная группа.



День памяти Тургенева начался с панихиды, которую отслужили в церкви Михаила Архангела. Затем поклонники творчества писателя, школьники, студенты, отправились в музей Тургенева. Об истории этого особняка рассказала научный сотрудник музея Людмила Балыкова. Экскурсия посетила и место, где стоял дом, в котором родился писатель, побывала на Дворянском гнезде и на Ленинской, возле здания бывшей гостиницы «Иордан», в ее номерах не раз останавливался писатель. День памяти Тургенева завершился на высоком берегу Оки, там, куда в свое время водила гулять будущего писателя его няня. Большая программа была посвящена не только Ивану Сергеевичу, но и тем, кто в разные годы занимался исследованием его творчества.

Елена Мельник, заведующая музеем И.С.Тургенева: «Нам бы сегодня хотелось рассказать и вспомнить тех, кто хранит и продолжает хранить память о Тургеневе, тех, кто изучал и изучает его творческое наследие, и тех, кто стремится передать молодежи живой интерес к нему». Учащиеся хоровой школы исполнили для всех несколько песен, а ученики городских лицеев возложили цветы к подножию памятника писателю.





Эва Стасюлевич

3 сентября 2018 года







На главную страницу





