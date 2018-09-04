Новости версия для печати 9 сентября орловцев ждут на избирательных участках Избирательные комиссии области готовы к проведению выборов. Эту тему обсудили сегодня на заседании регионального правительства.



9 сентября, в единый день голосования, в нашей области состоятся досрочные выборы губернатора и депутатов в Облсовет и в органы местного самоуправления в 13-ти районах и одном городском округе. В списках избирателей – более 630 тысяч человек.

Людмила Маркина, председатель Избирательной комиссии Орловской области: «По состоянию на 2 сентября текущего года в выборах участвует 58 кандидатов. В среднем на один вакантный мандат претендует от двух до трех кандидатов. В целях реализации механизма «Мобильный избиратель», который применяется на досрочных выборах губернатора Орловской области, с 25 июля во всех 30 территориальных избирательных комиссиях, 25 отделениях многофункциональных центров, с помощью системы межведомственного электронного взаимодействия, в электронном виде через единый портал государственных услуг осуществляется приме заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения». С 29 августа прием заявлений о голосовании по месту нахождения ведут и участковые комиссии. Этим правом воспользовалось четыре с половиной тысяч человек. Подобное заявление может написать каждый желающий, принимать их будут до 5 сентября. Безопасность во время выборов будут обеспечивать правоохранительные органы. Можно будет и наблюдать за ходом выборов - многие участки оборудовали системой видеонаблюдения. Всего в проведение досрочных задействовано более 7 тысяч специалистов.





Татьяна Напольских

3 сентября 2018 года







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