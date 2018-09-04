Новости версия для печати К купальному сезону 2019 года в Орле может появиться ещё одна зона отдыха Мэрия предлагает орловцам вместе благоустроить Силикатный пруд.



Пожелания и предложения можно направлять на электронную почту управления градостроительства arh_orel@mail.ru В теме письма необходимо указать «Предложение по Силикатному пруду». В мэрии сообщили, что все сообщения будут рассмотрены и учтены при создании дизайн-проекта зоны отдыха.





Надежда Невматулина

4 сентября 2018 года







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