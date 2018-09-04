Новости версия для печати Вниманию водителей! В связи с концертом «Хора Турецкого» сегодня в центре города будет ограничено движение автотранспорта.



Запрещена стоянка

с 00:00 до 21:00 - на пл. Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора), - на площадке от гостиницы «Салют» до пл. Ленина, - на площадке от дома №28 по ул. М. Горького до пл. Ленина. Запрещено движение

с 18:30 до 21:00 - по ул. Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора), - на ул. Пролетарская гора, - на ул. М. Горького (от ул. Брестская до ул. Пионерская).





Надежда Невматулина

4 сентября 2018 года







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