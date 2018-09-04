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вторник
4.09.2018
15:45:12
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Вниманию водителей!В связи с концертом «Хора Турецкого» сегодня в центре города будет ограничено движение автотранспорта.
Запрещена стоянка
с 00:00 до 21:00
- на пл. Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора),
- на площадке от гостиницы «Салют» до пл. Ленина,
- на площадке от дома №28 по ул. М. Горького до пл. Ленина.
Запрещено движение
с 18:30 до 21:00
- по ул. Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора),
- на ул. Пролетарская гора,
- на ул. М. Горького (от ул. Брестская до ул. Пионерская).
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