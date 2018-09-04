Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Не погаснет свеча. Орловцы вместе со всей страной сказали «Нет!» терроризму. - Он по-новому открыл нашу страну для Европы. Сегодня день памяти Ивана Тургенева. - Обратный отсчет. Все соцучреждения должны получить «паспорта готовности» к 15 сентября. - Дорога в школу с подарками. В орловской школе №31 первоклассникам вручили книги и канцелярские принадлежности.

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Вести-Орёл

3 сентября 2018 года







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